Turismo na região Norte bate recordes nas férias da Páscoa

Com a Páscoa à porta, são já vários os hotéis na região norte com uma taxa de ocupação a rondar os 80%. Os operadores turísticos e empresas hoteleiras estão com as expectativas em alta e estimam que o turismo possa vir a bater novos recordes, dado o forte crescimento da procura turística no país, avança o “Jornal de Notícias”.

Porto, Guimarães, Braga e Lamego são as cidades mais procuradas no norte do país. “As taxas de ocupações rondam os 80%” e “considerando que este tipo de visitante não reserva com muita antecedência o seu alojamento, podemos pensar que a ocupação poderá ultrapassar os 90%”, estima a Associação de Turismo do Porto e Norte.

Em abril do ano passado, registaram-se 374 mil hóspedes na região e as estimativas revelam que “a procura assume uma tendência de crescimento”. Os portugueses, espanhóis, franceses, alemães e britânicos preparam uma estadia média de 2,5 dias. “O poder de compra aumentou e há mais uma maior apetência para o consumo”, considera Luís Veiga, presidente do grupo IMB Hotéis.