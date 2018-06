Emprego: Turismo, Imobiliário e Tecnologia lideram procura

O ano de 2018 tem sido, segundo Cláudia Machado, associate na Hays Executive, o “verdadeiro ano da retoma do emprego em Portugal”, verificando-se, “um grande dinamismo no mercado de trabalho atual, com empresas nacionais e multinacionais a reforçarem as suas estruturas”. Em termos de recrutamento, acrescenta a especialista, este dinamismo tem sido maior nos setores de Imobiliário, Tecnologias e Informação, Logística e Indústria, pela entrada de novas empresas em Portugal e pelo aumento das estruturas de operações.

Relativamente às funções, os perfis mais requisitados têm sido o de Diretor Geral (empresas à procura do melhor talento qualificado e de perfis que possam conduzir novos negócios), Diretor de Recursos Humanos (pela preocupação em políticas de retenção e desenvolvimento de carreira dos colaboradores) e o Diretor de Unidade de Negócio (em empresas com um crescente número de ‘headcount’ e com maior necessidade de especialização por áreas de negócio).

A leitura de Filipa leite Castro, partner da Argo Partners, em termos funcionais, aponta para a “enorme” procura de pessoas ligadas à área de Risco, Segurança, Digital Marketing, User Experience, Data Science, Cybersecurity e Business Intelligence. Por outro lado, também os profissionais de Recursos Humanos e Comunicação Interna têm tido muita procura, pela necessidade crescente das empresas reterem e desenvolverem talento.

Em termos de negócio, a especialista prevê “uma profunda transformação” do setor financeiro, com a emergência de Open Banks, as fusões no setor Segurador, com o crescimento progressivo dos canais de venda online, em detrimento dos canais presenciais.

“Vamos consolidar-nos como um país agregador de centros de serviços globais e assistir ao crescimento de alguns polos industriais no interior, centro e norte do país”, conclui.

Considerando que o mercado está hoje “muito mais dinâmico do que num passado recente”, Luís Melo, partner da Boyden Global Executive Search Portugal, aponta a Consultoria de Processos e Tecnológica e o Retalho e Distribuição como os setores que mais se destacam nesta altura. Em termos de funções defende existir “alguma transversalidade” mas, no caso da Boyden, as de CEO e Direção Geral, as diretamente relacionadas com a liderança de Unidades de Negócio e as de Sistemas de Informação/Digital, são as mais dinâmicas.

No retrato atual do mercado português, Pedro Amorim, managing director da Experis, empresa da ManpowerGroup, considera que “o balanço entre a oferta e a procura de trabalho já não pende para a procura, resultando numa escassez de talentos de forma generalizada e nos mais diversos setores, mesmo para este tipo de perfis”.

Apesar desta procura generalizada, aponta, como setores com maior dinâmica, as Tecnologias de Informação, nomeadamente com processo de identificação para área de Cibersecurity, SAP HANA, Business Development Manager. O Grande Consumo também apresenta alguma procura, nomeadamente em cargos para Direção de Marketing e Direção Financeira e as chamadas Life Sciences, onde há uma procura em Real Word Evidence, Brand Lead Oncology e Business Unit Managers.

Sendo esta forma de recrutamento maioritariamente usada por empresas de grande dimensão nos setores de atividade mais dinâmicos da economia em determinado momento, o foco está apontado para as posições “C-level”, afirma Rui Dias, partner da Shortlist Portugal, que elege a Indústria & Automóvel, Business Services/Consultoria, Retalho/Distribuição/FMCG e a Tecnologia como os setores que “mais estimulam processos transformacionais de fundo”.