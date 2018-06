Turismo é o tema do primeiro Colóquio de Estatística Regional

O turismo é o tema escolhido para o primeiro Colóquio de Estatística Regional que está marcado para 9 de julho no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico.

No evento vão ser apresentados três estudos estatísticos, entre os quais a Conta Satélite do Turismo da Região Autónoma – 2015, que vai permitir “avaliar o peso do turismo na economia da Região” e “o contributo das diferentes atividades características do turismo ao nível da produção, consumo intermédio, Valor Acrescentado Bruto e emprego”.

O Colóquio de Estatística Regional vai ainda apresentar os resultados do Inquérito ao Turismo Internacional, realizado entre julho de 2015 e dezembro de 2016 no Aeroporto da Madeira e no Porto do Funchal.