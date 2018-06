Turismo do Centro, Booking e Chef Kiko entre os vencedores dos Prémios AHRESP

Já são conhecidos os vencedores da quarta edição dos Prémios AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, galardão que distingue empresas e profissionais que se destacaram, em 2017, no setor de Turismo, Hotelaria e Restauração.

Entre as nove categorias votadas pelo público, os vencedores foram o Chef Kiko, como Jovem Empresário; o restaurante 100 Maneiras como Conceito/Marca; Beirão D’Honra como Produto do Ano e Booking como Site/Projeto Digital. A categoria de Contributo para a Defesa da Gastronomia como Património Nacional foi este ano conquistada pela Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas. No Programa de Divulgação de Oferta Turística foi premiado o “Viagens à Minha Terra” da TVI (jornalista Susana Pinto) e a grande vencedora da Entidade Regional de Turismo, foi o Turismo do Centro de Portugal.

No que diz respeito à categoria de Sustentabilidade Ambiental o grande vencedor foi a Aldeia da Cuada, Turismo Rural localizado na Ilha das Flores, nos Açores e na de Projeto de Solidariedade o galardão foi para The Day After “Uma Noite por Todos, evento dedicado à angariação de verbas para ajudar a reconstrução do território afetado pela vaga de incêndios de 15 e 16 outubro, promovido pelo Grupo Visabeira.