Túnel que vai ligar aeroporto ao centro de Chicago será ‘teste de fogo’ a Musk

A empresa de Elon Musk, The Boring Company, ganhou a corrida para construir um túnel de alta velocidade entre o aeroporto de O’Hare, em Chicago, e o centro da cidade. O projeto, que custará menos de mil milhões de dólares, foi anunciado esta semana na conta oficial da empresa no Twitter.

Ao que tudo indica, a empresa de Musk irá construir “dois túneis gémeos” onde irão circular veículos elétricos a velocidades “acima de 100 milhas por hora” (160 km/h), reduzindo o tempo de viagem de 48 para 12 minutos, num percurso de 18 milhas (cerca de 30 km), avança a publicação.

Este será o primeiro teste de fogo da ideia de Elon Musk em combater o congestionamento do trânsito construindo túneis de alta velocidade de baixo da terra. No site da The Boring Company pode ler-se que a chave de tornar esta ideia possível consiste em “aumentar a velocidade nos túneis e de reduzir custos (de construção dos túneis) 10 ou mais vezes”.