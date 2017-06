Tudo no ‘vermelho’: Cautela imperou em Wall Street

Os mercados estão à espera do que vai dizer o ex-diretor do FBI no Senado esta quinta-feira, das eleições no Reino Unido e da política monetária que vai adotar o Banco Central Europeu: tudo isto vai ter concretizar-se na quinta-feira ‘louca’ para a qual os investidores estão claramente a preparar-se.

O Dow Jones fechou a quebrar 0,23% para 21.136,23 pontos, ao passo que o Standard & Poor’s 500 desvalorizou 0,30% para 2.429,34 pontos.

O tecnológico Nasdaq Composite caiu, e terminou a perder 0,33% para 6.275,05 pontos.