Tudo a postos para o maior arraial cristão da Madeira

Considerada o maior arraial cristão da Madeira, a Festa de Nossa senhora do Monte é uma homenagem à padroeira do Funchal. O evento religioso atrai todos os anos centenas de fiéis, muitos emigrantes e até turistas, sendo precedido pelas tradicionais novenas.

A festa que arranca esta segunda-feira conta, este ano, com mais de meia de centena de barracas de comes e bebes. Há quem vá ao Monte por uma questão de fé – mantém-se a tradição de pagar promessas, com os círios e peças em cera a representarem as graças recebidas – e quem procure apenas a diversão.

Em simultâneo com as manifestações de fé, o centro da freguesia do Monte transforma-se em palco de festa popular. Durante a noite, na véspera do arraial, milhares de pessoas espalham-se pelo recinto da festa, onde nada falta, desde as tradicionais ‘espetadas’ de carne de vaca às bebidas regionais da ilha.