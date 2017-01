TSU: Marcelo recebe CGTP na terça-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe terça-feira uma delegação da CGTP, um dia antes da redução da Taxa Social Única (TSU) para as empresas ser provavelmente chumbada no Parlamento.

A CGTP foi o único dos parceiros sociais que não subscreveu o acordo do salário mínimo na concertação social, por estar contra a redução da TSU.

Na sexta-feira passada, Marcelo recebeu as quatro confederações patronais e, para amanhã, está agendado um encontro com a UGT.

A redução da TSU em 1,25 pontos percentuais irá ao Parlamento na quarta-feira, a pedido do Bloco de Esquerda e do PCP, que querem a revogação da medida. O PSD anunciou que vai votar ao lado da esquerda, inviabilizando assim a medida acordada na concertação social.

Amanhã, uma delegação da CGTP será também recebida pelo grupo parlamentar do PS, na Assembleia da República.

A reunião realiza-se a pedido da CGTP e tem como objetivo apresentar a posição da central sindical sobre o projecto de decreto-lei que reduz a TSU para as entidades patronais. A medida “ arrasta consigo um conjunto de problemas no plano laboral e social, que justificam e que exigem respostas adequadas no tempo, na forma e no conteúdo”, avança a CGTP em comunicado.