Trump vai encontrar-se com Putin em Helsínquia a 16 de julho

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai encontrar-se com o homólogo russo, Vladimir Putin, no dia 16 de julho, na capital finlandesa de Helsínquia. O encontro acontece um dia depois da final do Campeonato do Mundo de Futebol e, por enquanto, ainda os tópicos em cima da mesa ainda não estejam fechados.

Donald Trump, e a sua administração, terão um mês de julho preenchido que poderá trazer novas configurações às relações internacionais. Esta é a primeira cimeira bilateral entre os dois países, depois de dois breves encontros, à margem do G20 em 2017.

O acordo para se realizar a cimeira foi obtido depois de John Bolton, conselheiro para a segurança nacional norte-americana, se ter deslocado a Moscovo na passada quarta-feira. Segundo o “Finantial Times”, Bolton procurou baixar as expectativas em torno da cimeira, referindo apenas que “o facto de eles [Trump e Putin] se reunirem já é um progresso”. Também o presidente dos EUA reafirmou esta semana que encetar relações profícuas com a Rússia e a China “será bom para todos”.