Trump “utilizará todos os meios legais para restabelecer ordem executiva”, revela Mike Pence

Mike Pence, vice-presidente dos EUA, declarou hoje em entrevista à Fox News, que a administração de Donald Trump “utilizará todos os meios legais para que a sua ordem executiva” de proibição de entrada nos EUA de cidadãos oriundos de sete países muçulmanos assinalados “seja reativada”, revela a agência Lusa, divulgada pela comunicação.

“Vamos ganhar esta batalha judicial”, acrescentou Pence.

As declarações vêm no seguimento da suspensão do decreto do presidente norte-americano relativo à imigração, por um juiz federal, na sexta-feira. A ordem estava em vigor há uma semana e proibia a entrada de cidadãos do Iémen, Irão, Iraque, Líbia, Síria, Somália e Sudão.