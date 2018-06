Trump, um nome em desgraça, um teste para as marcas

O que se revelou nos últimos tempos debaixo das ordens da administração Trump é não só profundamente triste como assustador. E não fosse o jornalismo sem medos que ainda se faz, e bem, nada do que hoje sabemos viria a público. Depois disto, o nome Trump caiu em desgraça, mas o problema não é apenas uma questão eleitoral ou de popularidade do presidente. É um império de muitos milhões que o menino rico construiu com o dinheiro do pai, tradição que os seus filhos mantêm, e que está a ficar mais pobre.

As loucuras de Donald como presidente estão a sair caro a todos. Quem o disse foi o seu filho mais velho que garante que a presidência do pai custa à empresa da família muitos milhões de dólares em negócios perdidos.

Os Estados Unidos vivem hoje um momento que demonstra bem a grande nação que são. Se existem muitos norte-americanos esclarecidos que vão criticando e ridicularizando o presidente, como de resto vai acontecendo na maior parte da Europa, outros defendem-no com a paixão com que se defende um ídolo e isso devia fazer-nos parar para pensar. A democracia elegeu-o e agora? Como se para a loucura de um presidente com a importância de Donald Trump?