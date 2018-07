Trump quer Air Force One com um visual “mais americano”

A próxima versão do Air Force One – o avião que transporta o presidente dos Estados Unidos da América e que é um dos seus pontos de recuo quando a segurança dos presidentes está em causa – pode sofrer alterações estéticas, como vem acontecendo periodicamente. É que, de acordo com o site noticioso Axios, citado pela TSF, Donald Trump tenciona substituir “o azul Jackie Kennedy” por uma paleta de cores que lhe dê um visual “mais americano”.

O mesmo site avança que Trump considera que o azul atual – tecnicamente ‘ultramarino luminoso’ – não representa os Estados Unidos da América devidamente e aponta para anteriores ocupantes da Casa Branca, John F. Kennedy no caso, o que aparentemente lhe é adverso. O novo modelo pode passar pelas cores vermelho, branco e azul, que fazem parte da bandeira do país.

Mas as mudanças podem não ficar por aqui. Trump terá a intenção de instalar uma cama maior e mais confortável, parecida com a que tem no seu avião particular.