Trump prepara campanha para reeleição em 2020 com ex-funcionários da Cambridge Analytica

Segundo apurou a Associated Press, ex-funcionários da Cambridge Analytica, empresa apanhada no escândalo da captação de dados pessoais na rede social Facebook, estão a trabalhar para a campanha de reeleição de Donald Trump como presidente dos EUA, agendada para 2020.

Os funcionários em causa estão agora integrados na empresa Data Propria e, de acordo com a Associated Press, planeiam utilizar as mesmas técnicas controversas (nomeadamente “psychographic microtargeting”) que aplicaram na eleição presidencial dos EUA e no referendo sobre o “Brexit” no Reino Unido, em 2016.