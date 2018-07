Trump põe fim à ideia de sair da NATO e Wall Street agradece

A bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão desta quinta-feira, dia 12 de julho, em terreno positivo. Entre os principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones somou 0,91%, para 24.924,89 pontos, e, na mesma linha, o financeiro S&P 500 avançou 0,89%, para 2.798,62 pontos. Também o Russell 2000 acompanhou este otimismo e ganhou 0,36%, para 1.689,72 pontos.

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, recuou na ideia de sair da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), o que animou os investidores. Na reunião dos 29 chefes de Estado e de governo da NATO, o presidente norte-americano disse que foi “mais duro do que habitual” para conseguir uma maior contribuição dos países-membros, que se comprometeram com um gasto extra de 33 mil milhões de dólares.

“Os eventos geopolíticos estiveram em destaque (…) e a mostrar comprometimento com a organização, isto depois dos aliados terem aceitado aumentar a despesa com a Defesa. A possível aproximação entre os EUA e a China para resolverem a questão das tarifas também trouxe optimismo”, destacou Ramiro Loureiro, Mtrader do Millennium Investment Banking.