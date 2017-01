Trump outra vez, agora a sério

Nada de novo, portanto – numa altura em que o mundo tem os olhos postos em Washington, na tentativa de perceber como será o magnata do imobiliário e do jogo agora que está sentado na Sala Oval.

Na Europa, a presidência maltesa apresenta o seu programa de trabalho aos ministros da Agricultura, enquanto que os seus homólogos das Finanças discutem o plano orçamental actualizado da Espanha e da Lituânia. Mas a agenda financeira tem ainda outro aliciante: os ministros vão avaliar o impacto das medidas de recuperação da economia grega – essa, que durante semanas e semanas seguidas esteve presente em todas as manchetes dos jornais europeus, e que de repente desapareceu como se tivesse deixado de existir.

Entretanto, a Comissão Europeia organiza uma conferência para definir “a orientação futura do pilar europeu dos direitos sociais”, segundo informa aquela estrutura – e que deverá levantar várias polémicas, dado que é um tema que divide a Europa. De um lado estão os que consideram que o aperto orçamental generalizado a todo o continente tem de ter um reflexo na diminuição do ‘Estado protetor’, e do outro estão os que acham inadmissível que se acabe com direitos adquiridos