Trump “não é um homem decente”, acusa ex-secretário da NATO

O ex-secretário geral da NATO, Javier Solana disse hoje, durante um debate organizado por uma empresa de advocacia, que Donald Trump, que tomou posse hoje, “não é um homem decente”.

Solana defendeu que “a despedida de Obama foi a de um homem decente”, citado pela Lusa. Mas que o novo presidente dos EUA “que vai governar o mundo, não é decente”.

O ex-secretário geral da NATO sublinhou a polémica decisão de Trump não divulgar a sua declaração de impostos. “Não conseguimos saber se paga impostos, ou não, quais os seus interesses e o seu alcance”, disse.

Solana considerou “a situação muito particular” do contexto político norte-americano com Trump na presidência, o Partido Republicano com maioria no Senado e na Câmara dos Representantes, e uma futura maioria no Supremo Tribunal e reafirmou que Donald Trump na presidência é a”antítese daquilo que gostaria” de ver na presidência dos Estados Unidos.