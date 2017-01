Trump não gosta da China? Melhor assim: gostamos nós!

Sentada na histórica e velhíssima cadeira dos seus impérios, das suas conquistas, das suas glórias, da sua civilização e do ‘glamour’ disso tudo misturado, a Europa tende a recusar a evidência de que, todos os anos que passa, importa menos. Com a entrada de Donald Trump na Casa Branca, essa evidência tornou-se num bofetão: o novo presidente dos Estados Unidos está positivamente a borrifar-se para a Europa, para os seus paninhos quentes, para os seus punhos de renda, para os seus castelos e para os nomes de família com um hífen no meio.

O pragmatismo de Trump – parolo, desinformado, irritante, malcriado, loiro, arrogante e no fim disso tudo ainda sobranceiro à custa dos milhões que arrecadou e há-de ter lá num sítio qualquer – é acima de tudo isso mesmo: pragmatismo.

A Europa vai fazer o papel do costume: de vítima – como se fosse a dama enganada ao fim de tantos anos e o cavalheiro, um vilão, a tivesse trocado pela prima do norte, aquela ilha. Como a União Europeia – que ocupa parte substancial da Europa – é comandada por uns burocratas cuja principal função é a de contribuírem para a eternização dos seus semelhantes no edifício cada vez mais monstruoso da máquina de Bruxelas e Estrasburgo, não vai acontecer nada durante muitos meses.