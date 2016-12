Trump: “Mundo estaria melhor se outros países tivessem arsenal nuclear”

Donald Trump afirmou hoje, através da sua conta do Twitter, que os EUA devem fortalecer o seu arsenal nuclear “até ao dia em que o mundo ganhe juízo no que diz respeito às [bombas] nucleares”.

O presidente dos EUA tem o comando supremo das Forças Armadas do país, o que possibilita o acesso aos códigos de lançamento do arsenal de mísseis nucleares balísticos intercontinentais.

Donald Trump já tinha abordado a questão durante a campanha para as presidenciais, tendo afirmado que os EUA deveriam aumentar o arsenal e o que “o mundo estaria melhor” se outros países tivessem arsenal nuclear, como o Japão e a Coreia do Sul.

O “tweet” do recém-eleito presidente dos EUA foi publicado após a reunião de Trump com os responsáveis militares para discussão dos orçamentos de defesa, com a presença do chefe do Estado-Maior ajunto para os assuntos da estratégia nuclear, o Tenente General Jack Weinstein.

De acordo com estimativas de 2016 da organização Arms Control Association, a Rússia terá atualmente 7.300 ogivas nucleares, contra as cerca de 7.100 dos EUA. A França terá 300 ogivas, China 260 e o Reino Unido 215. O Paquistão terá 140, a Índia 110, Israel 80 e a Coreia do Norte oito ogivas nucleares.