Trump e medidas “fenomenais” impulsionam Wall Street

Os principais índices norte-americanos fecharam em alta, impulsionados pelo aumento dos preços do petróleo e com otismo de volta à praça, no seguimento das declarações do presidente Donald Trump relativas à agenda económica.

O industrial Dow encerrou com uma variação positiva de 0,48% para os 20.269,37 pontos e o tecnológico Nasdaq registou uma subida de 0,33% para 5.734,13 pontos.

O financeiro S&P 500 fechou a sessão a ganhar 0,36% para 2.316,10 pontos com os estímulos dos produtores de energia, segundo a Bloomberg.

O presidente Donald Trump reuniu hoje com o líder do Japão, Shinzo Abe, na Casa Branca, uma reunião que terminou com o presidente a reafirmar a relação íntima entre as nações, sem fornecer no entato detalhes sobre investimentos ou discussões comerciais.

A acresentar, o presidente Trump prometeu hoje que as moedas dos EUA, China e Japão iriam estar em “condições de igualdade”, revela a agência Reuters, não existindo ainda detalhes do processo para alcançar esse fim.

Trump prometeu enquanto candidato que declarararia a China um país manipulador de moeda e, na semana passada, acusou o Japão de manipular o iene, “uma acusação que Abe e outros funcionários do governo japonês negaram”, de acordo com a agência Bloomberg.

“Esta é a única maneira de ser justo”, disse Trump, “é a única maneira de poder competir de forma justa no comércio”.

Apesar de se registar uma quebra na confiança do consumidor, segundo a agência acima referida, os investidores focam-se no comentário de Trump, em que afirma que vai delinear um plano de impostos “fenomenal” dentro de semanas.

O ex-presidente do Goldman Sachs Group Inc., Gary Cohn, anunciou hoje que está concentrado em elaborar uma revisão fiscal, de acordo com um comunicado oficial da Casa Branca, o que fomenta ainda mais o sentimento otimista de que as novas medidas serão favoráveis aos negócios.