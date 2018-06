Trump insinua que procurador Mueller “passa” documentos confidenciais para a imprensa

O presidente americano Donald Trump insinuou na madruga deste domingo, 3 de junho, que Robert Mueller, procurador-especial que investiga um eventual conluio entre sua equipa política e a Rússia, passa documentos confidenciais para a imprensa, repetindo que a investigação não tem fundamento.

“Não há conluio com a Rússia (exceto por parte dos Democratas). Quando será que esta cara caça às bruxas vai acabar? É muito mau para o nosso país”, escreveu Trump na sua conta na rede social Twitter.

O presidente norte-americano foi mais longe insinuando que Mueller e a sua equipa “vazam” informação confidencial para a imprensa.

“O procurador-especial ou o Departamento de Justiça estão a vazar os documentos dos meus advogados para a imprensa das notícias falsas? Não deveriam olhar antes para a corrupção dos Democratas, em vez disso?”, argumenta Trump.

O jornal “The New York Times” publicou no sábado uma carta confidencial de 20 páginas enviada pela equipa de advogados do Presidente a Robert Mueller em janeiro e uma outra enviada em junho de 2017.

Nas mensagens, os conselheiros do Presidente opõem-se sobretudo a que ele seja interrogado pelos investigadores, afirmando que “no sistema político [americano], o Presidente não pode colocar-se à disposição para ser interrogado”.