Anonymous declaram guerra a Trump e divulgam lista de telefones da Casa Branca

O grupo de ativistas mais conhecido da Internet voltou a intervir contra o atual Presidente norte-americano, Donald Trump. Desta vez, os ‘Anonymous’ divulgaram um documento na rede social Twitter, que lista todos os números da Casa Branca.

O grupo dirige um apelo aos cibernautas norte-americanos, para que liguem e demonstrem o seu desagrado perante a nova Presidência. “Como cidadãos do mundo, devemos unir-nos contra a tirania que emerge e desafiá-la”, pode ver-se no vídeo divulgado pelos ativistas.

Os ‘Anonymous’ têm sido um dos principais opositores à nova administração Trump. É de se relembrar que, antes das eleições terminarem, o grupo de ativistas havia expressado a sua posição contra Trump, com o lançamento do movimento #OpTrump nas redes sociais. Esse movimento provocou problemas técnicos no site oficial do Presidente, que ainda recebeu alegados ataques por voicemail.

Já após a tomada de posse de Trump, o grupo voltou ao ataque, através de um mensagem de vídeo onde apelam para um boicote ao país. Isto, contra a decisão do Presidente em proibir a entrada nos EUA, dos cidadãos provenientes de sete países.