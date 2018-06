Trump foi mais forte que Draghi no braço de ferro do mercado cambial

A ideia de que o apoio monetário na zona euro ia continuar até ao final do ano levou a uma venda da moeda única e à depreciação do euro esta quinta-feira. No entanto, esta tendência de relaxamento do valor da divida europeia face à par norte-americana não foi suficientemente forte para resistir à agitação da guerra comercial.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira a imposição de taxas aduaneiras de 25% sobre 50 mil milhões de dólares às importações chinesas que contenham tecnologias significativas para o plano industrial do país.

O resultado do novo tiro na guerra comercial foi uma queda a fundo do valor do dólar contra as principais divisas internacionais. Face ao euro, chegou a tocar na sexta-feira os 1,1543 dólares, o que representa um mínimo de quase um ano e uma inversão rápida em relação ao dia anterior, quando o dólar tinha tido a maior apreciação diária em dois anos.