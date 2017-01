Trump falou hoje ao telefone com Putin, Merkel e Hollande

Vladimir Putin e Donald Trump querem uma “coordenação efetiva” contra o Estado Islâmico na Síria, de acordo com o Kremlin. Os dois chefes de estado falaram ao telefone pela primeira vez desde a tomada de posse de Trump, no passado dia 20.

Segundo o Kremlin, ambos terão realçado a importância de restaurar as ligações económicas entre os dois países, bem como a de estabilizar as suas relações. Não houve, da parte de Moscovo, qualquer confirmação de que ambos tenham discutido o levantamento das sanções económicas impostas à Rússia pelos países ocidentais.

De acordo com o Kremlin, Vladimir Putin e Donald Trump concordam em “desenvolver” relações “de igual para igual”. A Sky News, cita a declaração russa, e acrescenta que os dois presidentes querem manter um “contacto pessoal regular” e começar a preparar uma reunião conjunta.

A Casa Branca ainda não comentou o telefonema.

Donald Trump tem dito que quer melhorar as relações com a Rússia, bem como outros países. De acordo com uma fonte da Casa Branca, Donald Trump terá também falado hoje com a chanceler Angela Merkl, com o Presidente francês, François Hollande e com o primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull.

Estas conversas seguem-se à reunião após a reunião na Casa Branca com a primeira-ministra britânica, Theresa May, o primeiro líder estrangeiro com quem Donald trump se encontrou pessoalmente desde que assumiu o cargo há uma semana.

O presidente russo, já falou com Trump para felicitá-lo pela sua vitória eleitoral em 8 de novembro, mas esta é a primeira conversa de carácter oficial já com o republicano instalado na presidência.

Nesse primeiro contato em meados de novembro, Putin pediu uma melhoria das relações entre Washington e Moscovo. Trump reiterou numa entrevista transmitida na Fox News que está disposto a melhorar as relações com a Rússia e com outros países.

Durante a campanha eleitoral, Trump disse que admira o estilo de governo de Putin e que esperava que os dois países pudessem voltar a aproximar-se depois do presidente Barack Obama ter congelado as relações a um ponto que não se via desde a Guerra Fria.

Os Estados Unidos impuseram sanções a Moscovo devido ao conflito na Ucrânia e à anexação da Crimeia, a que se juntou o apoio militar de Moscovo ao regime de Bashar al-Assad na Síria.

Como se isso não fosse suficiente, a administração Obama também tomou medidas punitivas contra a Rússia no final do ano, alegando interferência nas eleições norte-americanas, com o objectivo de favorecer Trump.