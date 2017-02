Trump e Trudeau: os dois vizinhos na Casa Branca

Donlad Trump e Justin Trudeau apertaram as mãos pela primeira vez esta segunda-feira, na Casa Branca.

Aos dois líderes juntou-se Ivanka, a filha mais velha de Trump, para uma discussão sobre as mulheres no trabalho. Trudeau, cujo executivo é composto por 50% de mulheres, e considerando-se um feminista, quer melhorar as condições de trabalho para as mulheres. A seguir, os dois falaram sobre economia e sobre o que mais diferencia os dois: as politicas de imigração.

Ainda antes da viagem, Trudeau disse que a sua primeira tarefa é a de “destacar os valores e princípios canadianos, e as coisas que mantêm o nosso país forte”, citado pela BBC.