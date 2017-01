Trump diz que NATO “obsoleta” falhou na prevenção do terrorismo

O presidente-eleito dos EUA renovou as críticas à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), questionando a atuação e a pertinência da aliança transatlântica nos tempos que correm.

Nas palavras do magnata norte-americano, a organização fundada em 1940 está ultrapassada, uma vez que não cumpriu o exercício de defesa em ataques terroristas.

“É ‘obsoleta’ porque não está a tratar do terrorismo. Estive sob fogo durante dois dias, mas depois começaram a dizer que Trump está correto”, declarou Trump, sublinhando, contudo que ainda considera a aliança muito importante.