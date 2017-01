Trump defende regresso à tortura: “Devemos combater o fogo com o fogo”

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admite a possibilidade de vir a reverter a proibição de técnicas de tortura como o waterboarding (afogamento simulado). Determinado a “manter o país seguro”, o líder norte-americano defende que a única maneira de dar resposta aos ataques terroristas é “combater o fogo com fogo”.

Na sua primeira entrevista à ABC News desde que tomou posse, Donald Trump defendeu que “não estamos a jogar num campo equilibrado” na guerra contra o terrorismo. O multimilionário promete levar em conta as avaliações do secretário da Defesa, James Mattis, e do diretor da CIA, Mike Pompeo, sobre o que pode ser feito “legalmente” para reforçar a segurança no país. E, neste tema, o alvo principal é o autoproclamado Estado Islâmico.

“Quando eles cortam as cabeças de pessoas só porque estas são cristãs no Médio Oriente, quando o ISIS [autoproclamado Estado Islâmico] está a fazer coisas de quem ninguém tinha ouvido falar desde os tempos medievais, pensaria fortemente sobre waterboarding [afogamento simulado]?”.