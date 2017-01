Trump cumpre promessa e abandona cargos em mais de 400 empresas

Depois de todas as críticas sobre um possível conflito de interesses entre os negócios de Trump e a presidência norte-americana, Donald Trump deixou mais de 400 empresas onde desempenhava funções. A demissão de cargos como gestor ou conselheiro foi tornada efetiva no dia anterior à tomada de possa e foi agora tornada pública pelo próprio Presidente numa carta enviada à CNN.

De acordo com a carta de 19 páginas, Donald Trump demitiu-se de mais de 400 empresas, sendo que os cargos passaram para os filhos Eric e Donald Jr. Trump. Os dois filhos terão “plenos poderes” para gerir as participações do pai através de um fundo de gestão, segundo declarações do diretor de comunicação da Casa Branca, Sean Spicer.

A decisão já foi, porém, questionada pelo Departamento de Ética. Presidentes e governantes norte-americanos são obrigados pela lei do país a entregar a gestão dos negócios próprios a um ‘fundo cego’. A ideia é que este fundo seja liderado por investidores ou empresários independentes para que não tenham benefício ou prejuízo com as decisões presidenciais.