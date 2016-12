Trump compara ONU a “clube” para “passar tempo”

O presidente-eleito dos EUA voltou a ser polémico no Twitter com declarações sobre a Organização das Nações Unidas (ONU). Donald Trump acredita que a ONU até tem potencial, mas que neste momento é uma espécie de clube. “Tão triste!”, escreveu o presidente-eleito.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2016