Trump chama “bufo” a Comey e acusa-o de ter mentido no Senado

O presidente norte-americano, Donald Trump, acusa o ex-diretor do polícia federal dos Estados Unidos, James Comey, de ser “bufo” e ter mentido durante a audiência desta quinta-feira no Senado. Comey terá acusado Donald Trump de ter movido uma campanha de difamação contra ele e garantiu ter documentação detalhada de todas as conversações que teve com o presidente, por temer que este pudesse mentir sobre o trabalho que estava a desenvolver na investigação às interferência russas na campanha presidencial norte-americana.

Na rede social Twitter, Donald Trump escreveu que “apesar de todos os falsos testemunhos e mentiras (…) uau, Comey é um bufo”.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication…and WOW, Comey is a leaker! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2017

Durante a audiência no Senado, o antigo diretor do FBI garantiu não ter dúvidas de que houve ingerência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de 8 de novembro. James Comey contou que ficou confuso com a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de o demitir, tendo em conta que várias vezes elogiou o seu trabalho e que nunca lhe foi pedido que abandonasse a investigação ao ciberataque.

“O presidente repetidamente dizia-me que estava a fazer um ótimo trabalho”, afirmou James Comey. “As explicações que [Donald Trump] deu à imprensa, de que tinha sido demitido na sequência da investigação à ligação entre a Rússia e os ataque cibernéricos durante as eleições, confundiram-me cada vez mais. Então eu entendi que poderia ser demitido por qualquer motivo ou sem nenhum”.

Para garantir a “integridade do FBI”, decidiu pedir a um amigo próximo para divulgar a informação dos memorados à imprensa, dizendo que a Administração Trump escolheu difamar Donald Trump e o FBI. “São mentiras, pura e simplesmente”.