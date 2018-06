Trump brinca com Marcelo e pergunta se Ronaldo ganharia se concorresse a Belém

Marcelo falou da comunidade luso-descendente. O Presidente português lembrou a Trump que os fundadores da América celebraram a independência com o nosso vinho da Madeira.

epa06845581 US President Donald J. Trump meets with President of Portugal Marcelo Rebelo de Sousa in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 27 June 27, 2018. EPA/ALEX EDELMAN / POOL