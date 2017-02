Trump assegura que bloqueio de “suposto juiz” “é ridículo” e será anulado

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou hoje ridícula a decisão de um juiz federal de bloquear o seu decreto migratório que visa a proibição de entrada de pessoas de sete países de maioria muçulmana e vai anulá-lo.

“A opinião deste assim chamado juiz, que basicamente priva o nosso país da sua polícia, é ridícula e será anulado”, disse o novo Presidente norte-americano, numa série de ‘tweets’ na rede social Twitter durante a manhã.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017