Trump anuncia “grande investigação” a “fraude eleitoral”

O Presidente dos EUA, Donald Trump, tem tido uma semana agitada desde a tomada de posse na última sexta-feira. Trump divulgou hoje no Twitter que irá pedir uma “grande investigação” sobre o que considera ter sido “fraude eleitoral” nas eleições americanas.

Na conta do Twitter, o líder americano publicou: “Irei pedir uma grande investigação à fraude eleitoral, incluindo aqueles que estão registados para votar em dois estados, aqueles que estão ilegais e mesmo os registados para votar que estão mortos (e muitos já há muito tempo). Dependendo dos resultados, vamos fortalecer os procedimentos para votação”.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de janeiro de 2017