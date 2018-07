Trump acusa a China de querer sabotar negociações com a Coreia do Norte

O presidente norte-americano, Donald Trump, acusou a China de querer sabotar as negociações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte sobre a desnuclearização da Península da Coreia, como forma de exerce pressão para que a Casa Branca desista das barreiras alfandegárias que decidiu colocar sobre as importações.

“Estou confiante de que Kim Jong-un honrará o acordo que assinamos e, mais importante ainda, o nosso aperto de mão. Nós concordámos com a desnuclearização da Coreia do Norte”, escreveu Trump no Twitter.

Recorde-se que após dois dias de reuniões em Pyongyang com o secretário de Estado Mike Pompeo, o regime norte-coreano queixou-se da existência de exigências unilaterais e questionou sobre a disposição de Washington para se manter dentro do espírito do acordo. O chefe da diplomacia norte-americana admitiu dificuldades, mas mostrava-se esperançoso no sucesso das negociações.