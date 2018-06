Trump a um mês de poder escolher mais um juiz do Supremo

Anthony Kennedy, juiz da Supremo Tribunal dos Estados Unidos Corte, anunciou esta quarta-feira que vai reformar-se a partir de 31 de julho, depois de cumprir três décadas na mais alta instância judiciária do país.

“Tem sido a maior honra e um privilégio servir ao nosso país ao longo de 43 anos, 30 dos quais no Supremo Tribunal”, disse Kennedy num comunicado citado pela imprensa norte-americana. Nele, Kennedy acrescenta que a sua família estava disposta a continuar a apoiá-lo enquanto juiz, mas a sua decisão vai precisamente no sentido do seu desejo de “passar mais tempo com ela”.

Depois de ter sido nomeado pelo antigo presidente Ronald Reagan, Kennedy assumiu o cargo a 18 de fevereiro de 1988, e desde então tornou-se num dos principais membros do tribunal.