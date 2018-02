Trump 2020: só um rumor ou o primeiro passo para a recandidatura à Casa Branca?

A CBS News está a noticiar que o presidente norte-americano, Donald Trump está pronto para anunciar a sua recandidatura às eleições em 2020, e que já tem um diretor de campanha: Brad Parscale, que dirigiu as ações digitais da campanha de 2016.

A notícia parece ter apanhado a generalidade da comunicação social de surpresa, até porque não há memória de um presidente norte-americano anunciar uma recandidatura a tantos anos das eleições: segundo as contas anunciadas pela imprensa, Trump está a 980 dias das próximas eleições – sendo que o seu antecessor Barack Obama, é até agora o presidente que anunciou a recandidatura com mais tempo: 582 dias, a acreditar no site noticioso Drudge Report.

Este site é, segundo a própria CBS, a fonte da notícia, mas curiosamente a Drudge Report remete a confirmação da iniciativa de Trump para a CBS, ficando pouco claro de onde partiu o seu conteúdo ou sequer se alguém se preocupou em confirmar a sua veracidade.