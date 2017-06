A investigação, que teve no centro a Ecco, conclui que há aspetos a melhorar no setor do calçado, apesar do bom desempenho recente.

Em que circunstâncias surgiu esta investigação? Jornal Económico Digital Este conteúdo é de acesso exclusivo para assinantes. Para ter acesso escolha uma das seguintes assinaturas, ou faça log in aqui.