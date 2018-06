Trocar plástico por senhas de supermercado? Governo quer reduzir impacto da poluição de compostos sintéticos

A cada segundo que passa, fabricam-se em média 9,5 quilos de resinas sintéticas moldáveis no mundo. Em Portugal, o Governo apresenta hoje na Fundação Calouste Gulbenkian medidas para reduzir o impacto do plástico, contidas numrelatório da Agência Portuguesa do Ambiente.

O Governo português apresenta esta quinta-feira de manhã um pacote de inaciativas, fruto das conclusões de um grupo de trabalho sobre plásticos, para combater o desperdício de compostos sintéticos (plástico) no meio ambiente, em Portugal, sendo uma das medidas incentivar os portugueses a trocar plástico por vales de compras em supermercados, noticia o “Diário de Notícias”. A cada segundo que passa, fabricam-se em média 9,5 quilos de resinas sintéticas moldáveis no mundo, um poluente que está a gerar cada vez mais preocupação a nível mundial. Em Portugal, o Governo apresenta hoje na Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) medidas para reduzir o impacto do plástico, contidas numrelatório da Agência Portuguesa do Ambiente. “Até 2021, Portugal vai ter um sistema de incentivos para quem reciclar estes materiais. Uma das medidas é a intalação de unidades de recolha em pontos de grande venda de plásticos, como os supermercados.”, conta Carlos Martins, secretário de Estado do Ambiente, ao DN. Continuar a ler “O peso que o cosumidor entregar será depois convertido em senhas de compras nesses mesmos estabelecimentos”, explica.