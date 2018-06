Tripulações da Ryanair avançam para greve europeia. Data conhecida esta semana

No dia em que termina o prazo para a transportadora aérea de baixo custo responder às reivindicações dos sindicatos, Bruno Fialho, da direção do SNPVAC, precisou que a reunião decorrerá na Bélgica para “ser emitida uma data de greve ainda no mês de julho”.

Até agora, as respostas da Ryanair “continuam a ser as mesmas, que é querer impor regras contrárias à lei portuguesa”, criticou o dirigente sindical à agência Lusa, reportando-se às exigências para a empresa aplicar leis laborais nacionais e não as regras do seu país de origem, a Irlanda.

“A Ryanair tem de respeitar a soberania portuguesa e não respeita quer a portuguesa, como a espanhola ou a belga. Dia 05 iremos reunir e vamos anunciar as datas para a greve europeia”, informou Bruno Fialho.