Tribunal rejeita pedido de nulidade da decisão que obriga Lisnave a acabar com contrato de exclusividade

O pedido de declaração de nulidade da decisão da AMT que obriga a Lisnave a acabar com o contrato de exclusividade que tinha com a empresa Rebonave para a prestação de serviços de reboque no estaleiro naval da Mitrena, no Porto de Setúbal, foi rejeitado e a empresa terá mesmo de cumprir a ordem do regulador, apurou o Jornal Económico, de fonte ligada ao processo.

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) decidiu, a 4 de janeiro, dar à Lisnave e à Rebonave um “prazo máximo de 15 dias”, para a extinção do “regime de exclusivo assumido entre si relativamente à prestação dos serviços de reboque de embarcações e navios de, para e no estaleiro da Mitrena, no Porto de Setúbal, contemplado nos contratos de prestação de serviços celebrados em 2001, e respetivos aditamentos”.

Na resolução, divulgada no início de janeiro, AMT explica que a decisão, com caráter vinculativo, surge na sequência de uma denúncia da empresa Svitzer Portugal da existência de um acordo comercial entre a Lisnave e a Rebonave para a prestação de serviços de reboque no estaleiro naval da Mitrena.