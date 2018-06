Tribunal no Brasil suspende processo de arbitragem entre Pharol e Oi por dois meses

Foi suspenso o procedimento de mediação que tinha sido iniciado no Brasil entre as duas partes, Oi e Pharol, com a operadora brasileira a dizer que essa suspensão foi “em virtude de manobra da Pharol em Portugal”.

O juíz da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Fernando Viana, suspendeu nesta terça-feira, diz 26 de junho, por 60 dias o procedimento de mediação que havia sido instaurado entre a Oi e os acionistas Bratel (controlada pela Pharol) e Societé Mondiale para solucionar o conflito societário no processo de recuperação judicial da companhia, anuncia a Oi em comunicado.

A decisão do juíz baseou-se no facto de a Pharol tentar impedir a homologação do plano de recuperação judicial (PRJ) da Oi em Portugal.