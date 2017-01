Tribunal decide que Brexit vai ter de ser aprovado pelo parlamento

O Tribunal Supremo do Reino Unido decidiu que o governo terá de obter a aprovação do parlamento em Westminster para acionar o Artigo 50 do Tratado de Lisboa e iniciar o processo do Brexit. Após esse pedido o Reino Unido terá dois anos para concluir negociações para a saída da União Europeia.

A decisão contou com o voto de oito dos magistrados do tribunal, enquanto três juízes votaram contra. “Na opinião conjunta da maioria, o Tribunal Supreme decide que um Decreto Parlamentar é necessário para autorizar os ministros para executar a decisão do Reino Unido de sair da União Europeia,” lê-se no comunicado do tribunal, que é a instância superior no sistema de justiça do país.

Os juízes foram unânimes, contudo, em decidir que os parlamentos autónomos da Escócia e da Irlanda de Norte não têm de ser consultados sobre o Artigo 50.