Tribunal da Relação de Lisboa condena moradora a pagar 7.500 euros por ruídos em casa

Uma moradora de um apartamento em Lisboa foi condenada pelo Tribunal da Relação de Lisboa a pagar uma indemnização por danos não patrimoniais a um casal vizinho no valor 7.500 euros em consequência do ruído “intencional” e “com hora marcada” que fazia, pode ler-se no Acórdão de 5 de março de 2018, proferido por aquele tribunal.

Tudo remonta a 2012 quando o casal começou a ouvir barulho devido ao uso de sapatos ruidosos que a Ré calçava. Descrevendo a situação como “uma tortura chinesa” num SMS enviado por um dos membros do casal à vizinha, o casal chamou a Polícia Municipal ao local, que testemunhou, em julho de 2014, o ruído proveniente do 8º direito, onde aquela vivia e que notificada pela polícia para “fazer cessar o ruído, um mês depois.

Todos estes factos foram dados como provados pela Relação de Lisboa, num acórdão de recurso, alterando a decisão inicial da Primeira instância. Nesta primeira sentença, a Ré foi absolvida e, em reconvenção, pediu uma indemnização por danos não patrimoniais no valor de 15 mil euros. O tribunal acolheu os seus argumentos e condenou o casal a retribuir-lhe 6.250 euros.