Tribunal britânico considera Wikileaks um meio de comunicação social

A secção de Direito da Informação do Tribunal Geral de Regulação britânico, dirigida pelo juiz Andrew Bartlett, incluiu esta descrição numa sentença de 21 páginas sobre uma petição para desclassificar documentos relacionados com o caso de extradição para a Suécia do fundador da WikiLeaks, Julian Assange.

“A WikiLeaks é uma organização de meios de comunicação que publica e faz comentários sobre materiais oficiais censurados e restritos relacionados com guerras, espionagem e corrupção, que lhe são confiados em diversas circunstâncias”, assinalou-se no documento.

Definir se Assange atuou como jornalista ao revelar milhares de documentos governamentais confidenciais pode ser um dos problemas jurídicos no cenário em que os EUA peçam a sua extradição.