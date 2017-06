Três médicos constituídos arguidos em caso de fraudes ao SNS

Três médicos foram esta terça-feira, 6 de junho, constituídos arguidos por fraudes no Serviço Nacional de Saúde (SNS), no processo “O negativo” que investiga factos relacionados com a obtenção, por meios ilícitos, de uma posição de domínio no fornecimento de produtos hemoderivados e plasma humano inactivado. Inquérito, estava a ser acompanhado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e passou a ser conduzido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), conta já com oito arguidos.

Na sequência da operação O negativo, relacionada com a investigação de fraudes ao SNS, a PJ dá conta que foram realizadas durante o dia de hoje diversas diligências de busca e apreensão em residências, gabinetes de contabilidade, consultórios médicos e Centros Hospitalares de Lisboa e Porto, com o objetivo de detetar e apreender elementos relacionados com a prática dos factos em investigação.

“No decurso destas diligências de hoje foram constituídos arguidos três médicos da especialidade da imunohemoterapia com responsabilidades nos concursos em investigação”, revela a PJ em comunicado.