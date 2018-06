Três distritos sob aviso amarelo devido ao tempo quente

De acordo com o IPMA, os distritos de Braga, Porto e Leiria estão sob aviso amarelo até às 21:00 de hoje devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave de quatro níveis (vermelho, laranja, amarelo e verde).

O IPMA prevê para hoje na região norte do continente céu pouco nublado ou limpo, vento fraco, sendo temporariamente moderado do quadrante leste até final da manhã e soprando moderado a forte do quadrante leste nas terras altas até meio da manhã.

Está também prevista uma pequena descida da temperatura máxima no litoral.

Nas regiões Centro e Sul prevê-se céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado na costa sul do Algarve até meio da manhã.

A partir da tarde, prevê-se um aumento temporário de nebulosidade, em especial nas regiões do interior, com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante sul, sendo do quadrante leste na região Centro até meio da manhã, e soprando moderado a forte nas terras altas.

O IPMA prevê uma pequena subida da temperatura mínima no litoral da região Centro e descida da mínima no interior Centro e na região Sul.

Está ainda prevista uma descida da temperatura máxima no litoral Centro e na região Sul.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Bragança) e os 21 (em Castelo Branco e Portalegre) e as máximas entre os 26 graus (em Faro) e os 36 (em Santarém).