Transportes públicos do Tejo convocam greve no período das festas populares de Lisboa

Os próximos dias 11 e 12 de junho, segunda e terça-feira, prometem ser complicados para quem vive na margem sul do rio Tejo. Isto porque, a Transtejo e a Soflusa agendaram greve para esses dois dias, que vão coincidir com as festas populares de Lisboa.

No dias 11 e 12 de junho a Transtejo irá fazer greve durante três horas por turno de serviço, bem como ao trabalho extraordinário, entre 8 de junho e 31 de dezembro de 2018.

Já a Soflusa vai parar no dia 12 de junho por um período de 24 horas, bem como ao trabalho extraordinário, entre 11 de junho e 31 de dezembro de 2018.

A decisão das comissões intersindicais das empresas de transporte fluvial surgem após uma nova ronda de reuniões entre as comissões intersindicais e a administração das empresas, onde esteve presente o secretário de estado adjunto e do ambiente, José Gomes Mendes, que esta tarde fará uma declaração pública, no terminal do cais do sodré.

De resto já esta sexta-feira verificou-se a convocação de plenários gerais dos trabalhadores de ambas as empresas. Em comunicado a Transtejo refere que o Tribunal Arbitral decidiu “não fixar serviços mínimos em matéria de transporte, por considerar não ter sido demonstrada a existência de necessidades sociais impreteríveis e determinando, apenas, os serviços adequados à segurança e à manutenção do equipamento e das instalações em todas as vertentes em que, por força da greve, tais necessidades se verifiquem”.trs