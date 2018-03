Transporte marítimo de passageiros em queda em Cabo Verde

O relatório sobre as Estatísticas dos Transportes no país, divulgado ontem pelo INE, indica que no último terço de 2017 houve 1.519 movimentos de navios nos portos de Cabo Verde, ou seja, 531 a menos quando comparado com o quarto trimestre de 2016. Também baixou, em 6,5%, a quantidade de passageiros que optam pela via marítima para circular entre as ilhas. A movimentação de navios de longo curso decresceu 31,3% e a de navios de cabotagem diminuiu 37,4%, em relação ao período homólogo – em termos absolutos, registaram-se nos portos de Cabo Verde 449 movimentos de navios de longo curso (107 a menos do que em igual período do ano 2016) e 1.070 entradas e saídas de navios de cabotagem (638 a menos).

No que se refere às cargas o comportamento é inverso: a tonelagem de mercadorias movimentadas aumentou 14,9%, e a quantidade de contentores de 20 pés que circularam entre as ilhas cresceu 25,1%, em relação ao mesmo período do ano de 2016.