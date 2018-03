Transinsular inaugura os serviços “Lince Class” para Cabo Verde e “Atobá” inter-ilhas

A Transinsular, empresa do Grupo ETE e o maior armador português de transporte marítimo, acaba de inaugurar o serviço “Lince Class”, a ligação marítima mais rápida com Cabo Verde a partir de Portugal (Leixões/Lisboa) e Canárias (Las Palmas), tornando-a na solução mais competitiva para a exportação de produtos oriundos de Portugal, Espanha, Norte da Europa e Mediterrâneo.

Em simultâneo e como complemento do “Lince Class”, o Grupo ETE passa a oferecer o serviço de cabotagem “Atobá” inter-ilhas, ao escalar, a partir da Praia, o Mindelo, Sal e Boavista, ligando ainda estes portos aos mercados africanos de proximidade como a Guiné-Bissau e a Mauritânia.

O “Lince Class” é operado com o navio ‘Pocahontas’ (com a capacidade de 950 TEUs), com periodicidade quinzenal, datas fixas semanais e o melhor transit-time do mercado, fazendo o percurso Lisboa/Praia em apenas 5 dias para cargas de importação e Mindelo/Leixões em 5 dias para cargas de exportação.