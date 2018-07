Fisco investiga transferências no futebol e já reclamou 883 mil euros

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) está a analisar contratações e transferências de jogadores e comissões de intermediação e de direitos de imagem no futebol nacional, noticia o “Jornal de Notícias” esta quinta-feira.

De acordo com o Relatório de Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras de 2017, divulgado esta semana, a AT ainda está a analisar a maior parte dos casos, mas, sem identificar qual o contencioso, já reclamou 883 mil euros em impostos.

A reclamação deste valor refere-se a uma correção de imposto, fruto da falta de um controlo multilateral promovido por Espanha e que envolveu também a colaboração fisco do Reino Unido e da Holanda.

Mais, no referido documento para o ano de 2016, a AT acompanhou negócios relacionados com a contratação de 52 jogadores e equipas técnicas, um número de processos instaurados que subiu para 90 no ano passado.