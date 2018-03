Transdev encaminha verba anual de merchandising para a reflorestação nacional

A Transdev vai encaminhar o orçamento anual destinado à aquisição de merchandising e material promocional para a reflorestação nacional e para a proteção do ambiente. A iniciativa resulta de uma parceria com a associação ambientalista Quercus e tem como objetivo consciencializar o país para a necessidade de conservar e respeitar o ecossistema.

“Todos os anos o nosso orçamento contempla uma verba para a encomenda de merchandising e material promocional, onde se incluem sempre milhares de calendários, agendas e outros suportes em papel. Este ano, optámos por poupar no gasto em papel e utilizar o valor equivalente para plantar árvores e na implementação de outras ações de recuperação ambiental”, explica Pierre Jaffard, CEO da Transdev Portugal.

A iniciativa foi anunciada esta quarta-feira, em que se celebra Dia Mundial da Árvore. Para tal, a transportadora rodoviária de passageiros celebrou recentemente um protocolo de colaboração com a Quercus, em regime de mecenato, que prevê a várias ações de proteção do ambiente ao longo de 2018. Na base desta decisão, estiveram os trágicos incêndios do ano passado e os “danos severos que infligiram à floresta nacional”.